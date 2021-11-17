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НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке
Российские оккупанты утром во вторник, 16 ноября, обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего был разрушен жилой дом и прилегающая территория. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"16 ноября в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь вели по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и близлежащая территория по адресу: с. Марьинка, ул. Прокофьева, 236", - говорится в сообщении.
Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет примерно 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле жилой застройки.
"Эти факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении. По этому факту материалы также переданы Донецкой областной прокуратуре.
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, жилой дом, НВФ
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