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В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса
17.11.2021 08:00
На неподконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях объявлены сборы военнообязанных запаса. Призванным мужчинам предстоят занятия по боевой подготовке и тренировки по боевой готовности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса... Проведение собрания контролируется комиссией штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, ОРДЛО, военные сборы
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