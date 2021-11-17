За сутки на Донбассе 14 обстрелов, ранен боец

17.11.2021 10:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных за сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Марьинки сепаратисты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. У Причепиловки наемники совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе Новоалександровки сепаратисты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Позиции у Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Муратово противник вел огонь из артиллерии калибра 152 мм. У Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. А в направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он госпитализирован. Состояние его здоровья – удовлетворительное.