Зону ООС посетила посол Ирландии

17.11.2021 14:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил побывала Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии в Украине Тереза Хили. В частности, она посетила КППВ Гнутово. Об этом сообщает штаб ООС.

"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, несущие службу на КПВВ, ознакомили Терезу Хили с особенностями пропускного режима людей и автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

Также дипломат побывала на позициях украинских военнослужащих у Широкино.

"Украина - это государство с огромным потенциалом. В свое время Ирландия вдохновенно работала над тем, чтобы стать членом Европейского Союза. Этому предшествовала активная работа в плане международного сотрудничества, да и сегодня Украина работает в этом же направлении", - сказала Тереза Хили.

Она добавила, что в дальнейшем также намерена совершать поездки в район проведения ООС.