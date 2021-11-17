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Архив - Донецкая область

Зону ООС посетила посол Ирландии

17.11.2021 14:00
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Зону ООС посетила посол Ирландии

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил побывала Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии в Украине Тереза Хили. В частности, она посетила КППВ Гнутово. Об этом сообщает штаб ООС.
"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, несущие службу на КПВВ, ознакомили Терезу Хили с особенностями пропускного режима людей и автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.
Также дипломат побывала на позициях украинских военнослужащих у Широкино.
"Украина - это государство с огромным потенциалом. В свое время Ирландия вдохновенно работала над тем, чтобы стать членом Европейского Союза. Этому предшествовала активная работа в плане международного сотрудничества, да и сегодня Украина работает в этом же направлении", - сказала Тереза Хили.
Она добавила, что в дальнейшем также намерена совершать поездки в район проведения ООС.



Теги: Донбасс, Ирландия, посол, ООС
 
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