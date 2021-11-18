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Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, девять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки враг дважды произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Золотого-4 сепаратисты обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что у Кряковки сепаратистами был произведен обстрел из артиллерии калибра 152 мм. А у Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Позиции ВСУ у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Лебединского позиции обстреляли из гранатометов разных систем. В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
В результате обстрелов четверо военнослужащих ООС получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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