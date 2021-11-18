- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых08:00
- В районе ООС захвачен российский наемник16:00
- Село Невельское снова попало под обстрел боевиков15:00
- Зону ООС посетила посол Ирландии14:00
- За сутки на Донбассе 14 обстрелов, ранен боец10:00
- НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке09:00
- В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса08:00
В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"
Оккупационные власти "ДНР" заявили о возобновлении производства на химическом заводе "Стирол", расположенном в Горловке. Об этом сообщают местные СМИ.
"Были закуплены новые комплектующие, для производства пентафталевых красок приобретены две дозируемые и разливающие краску насосно-фильтровальные станции, новая автоматизированная машина для покупки, которая проходит испытания и еще не приехала", – отметил "директор" предприятия Василий Агарков.
По словам Агаркова, пока на заводе в двух цехах работает 25 человек, налажено производство полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды и упаковки, пентафталевых и водно-дисперсионных красок. Со временем ассортимент продукции планируется расширить за счет дополнительного оборудования.
Намечены следующие объемы производства: полиэтиленовой пленки толщиной 100 мкн – 175,4 м.п./ч, одноразовой посуды – 36 000 ед/ч, пентафталевых красок – 2 тыс. тонн/год, водно-дисперсионных – 7 тыс. тонн/ год. Впоследствии кроме рынка в "ДНР" планируется реализовывать продукцию в России.
"Стирол", отобранный пророссийскими сепаратистами у украинского олигарха Дмитрия Фирташа , не работал в течение семи лет.
Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, запуск, ОРДО
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»
- "Власти ДНР" намерены в ближайшее время запустить фармзавод "Стирол"
- В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер
- Боевики «ДНР» изложили свою «версию», почему не «запускают» «Стирол»
- Горевший "Стирол" был застрахован
- В небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе11:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых08:00
- В районе ООС захвачен российский наемник16:00
- Село Невельское снова попало под обстрел боевиков15:00
- Зону ООС посетила посол Ирландии14:00
- Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном12:00
- За сутки на Донбассе 14 обстрелов, ранен боец10:00
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО15:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь12:00
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября10:00
- Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу09:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых08:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- В районе ООС захвачен российский наемник
- В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса
- На КПВВ «Станица Луганская» установили рентгеновские сканеры
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе
- Путин уравнял товары из ОРДЛО с российскими
- В Рубежном убит сотрудник Патрульной полиции
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"
- Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном
- НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО