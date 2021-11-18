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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"

18.11.2021 14:00
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В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"

Оккупационные власти "ДНР" заявили о возобновлении производства на химическом заводе "Стирол", расположенном в Горловке. Об этом сообщают местные СМИ.
"Были закуплены новые комплектующие, для производства пентафталевых красок приобретены две дозируемые и разливающие краску насосно-фильтровальные станции, новая автоматизированная машина для покупки, которая проходит испытания и еще не приехала", – отметил "директор" предприятия Василий Агарков.
По словам Агаркова, пока на заводе в двух цехах работает 25 человек, налажено производство полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды и упаковки, пентафталевых и водно-дисперсионных красок. Со временем ассортимент продукции планируется расширить за счет дополнительного оборудования.
Намечены следующие объемы производства: полиэтиленовой пленки толщиной 100 мкн – 175,4 м.п./ч, одноразовой посуды – 36 000 ед/ч, пентафталевых красок – 2 тыс. тонн/год, водно-дисперсионных – 7 тыс. тонн/ год. Впоследствии кроме рынка в "ДНР" планируется реализовывать продукцию в России.
"Стирол", отобранный пророссийскими сепаратистами у украинского олигарха Дмитрия Фирташа , не работал в течение семи лет.



Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, запуск, ОРДО
 
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