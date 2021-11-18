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Архив - Донецкая область

В школах ОРДО возобновляется очное обучение

18.11.2021 13:00
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В школах ОРДО возобновляется очное обучение

В школах ОРДО на следующей неделе будут возобновлены очные занятия. Об этом сообщают ресурсы сепаратистов.
Очные занятия будут возобновлены с 22 ноября для учеников 1-11 классов. Учеба должна проходить с соблюдением антиковидных ограничений.
Местные учителя будут учитывать оценки, полученные учениками в сентябре, при проведении промежуточной аттестации по результатам второй четверти.



Теги: школа, карантин, отмена, ОРДО, COVID-19
 
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