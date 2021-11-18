Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны

18.11.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны

Волонтеры проекта “Открой онлайн ученику” просят у людей старые ненужные им компьютеры и ноутбуки, ремонтируют и при необходимости доукомплектовывают их, а затем передают детям, живущим без современных технологий, сообщает Свободное радио.
Автором инициативы является ветеран АТО Андрей Полухин. “Сам живу в Светлодарске, переехал в 2018 году. Я являюсь ветераном войны и неравнодушен к тому, что здесь происходит, поэтому была идея сделать такой проект. Во время карантина начал саморазвиваться, решил чинить компьютеры, и вот все выросло в такое дело”, — говорит волонтер.
Проект длится уже более полугода. За это время активисты передали 5 ноутбуков на нужды детей с прифронтовой территории.
Кроме того, большая помощь поступила волонтерам из-за границы. Украинская диаспора из немецкого города Бамберг узнали о проекте и отправили 30 компьютеров. Первая партия уже прибыла в Светлодарск накануне.
“Нам сегодня пришло 10 из этих компьютеров, один из них мы уже передали парню, проживающему в Светлодарске. Другие компьютеры после доукомплектации мышками, веб-камерами и шнурами поедут в Авдеевку и Торецк”, — говорит Андрей Полухин.
Помочь проекту может любой желающий. Если у вас есть компьютер, которым вы уже не пользуетесь и хотели бы дать ему вторую жизнь — напишите на Facebook-страницу фонда “Голоса детей” по ссылке.



Теги: Донбасс, дети, компьютер, помощь, волонтеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх