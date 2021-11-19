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Архив - Донецкая область

Украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе

19.11.2021 13:00
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Украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.
В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.
В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, погибший, ООС
 
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