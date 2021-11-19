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Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения
Сегодня в Киевском районе неподконтрольного Донецка произошла масштабная авария на теплотрассе, сообщает «Донецктеплосеть».
"В связи с выполнением неотложных ремонтно-восстановительных работ по замене участков трубопровода диаметром 720 мм и 530 мм в технологическом тоннеле котельной Ионина с 19 по 21 ноября будет прекращена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям Киевского района города Донецка по следующим адресам:
- Пр. Киевский 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5ж, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
- Ул. Артема 136, 138, 140, 142, 144, 144а, 146, 148, 150, 150а, 152, 154, 154а, 154б, 154в, 156, 158, 165, 165а, 167, 169, 169а, 169б, 169в, 169г, 169д, 169е, 171, 171а, 171б, 173, 173а, 175, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 183а, 185а,
- Ул. Батищева 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15,
- Ул. Брюсова 2а, 2б,
- Ул. Гаражная 44,
- Ул. Дм. Гулиа 1, 5,
- Ул. Звягильского 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 63,
- Ул. Ионина 9, 15, 16, 18а, 22, 23, 24,
- Ул. Кутузова 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
- Ул. Наметкина 12,
- Ул. Павла Поповича 33б, 35а, 35б, 37а, 37б,
- Ул. Поповича 33, 33а, 35, 37,
- Ул. Россини 3,
- Ул. Савченко 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 42а, 42б,
- Ул. Северская 17, 19, 21, 23,
- Ул. Собинова 2а, 4,
- Ул. Советская 27а,
- Ул. Тренева 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 3а/3б, 3в, 3г, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 5г,
- Ул. Университетская 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120в, 132, 134, 136, 138,
- Ул. Челюскинцев 263, 265, 267/269, 271, 275, 279, 291, 291а, 291б, 299.
Подача теплоносителя и горячей воды потребителям возобновится в кратчайшие сроки после завершения восстановительных работ.
Филиал «Донецктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» приносит свои извинения за причиненные неудобства и благодарит за понимание! Потребителям будет выполнен перерасчет", - говорится в сообщении.
За дополнительной информацией предлагается обращаться по следующим телефонам: (062) 258-00-60, (062) 206-89-92, 071-306-41-21.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, теплоснабжение
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