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Архив - Донецкая область

Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ

20.11.2021 15:00
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Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ

На этой неделе пассажиропоток через КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО увеличился в три раза, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
С минувшей субботы через дорожный коридор в Станице Луганской на временно оккупированную территорию Украины прошли 7 700 человек, а на контролируемую территорию – 8 484 человека.
Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. За два дня линию разграничения в этом контрольном пункте по направлению к временно оккупированной части Донбасса пересекли 288 человек и 61 транспортное средство. В то же время 282 человека и 61 транспортное средство проехали на подконтрольную украинским властям территорию.
Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» за неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 226,1 тонн продуктовых наборов, товаров медицинского назначения, строительных материалов и мебели.



Теги: Донбасс, КПВВ, ГПСУ
 
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