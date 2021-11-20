- Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке09:00
- В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте17:00
- Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ15:00
- Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников13:00
- Район ООС посетила делегация посольства США10:00
- В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, погиб украинский воин09:00
- Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения16:00
- Украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе13:00
- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников
Конкурсный набор на 40 вакантных должностей в подразделения полиции Донецкой области стартовал вчера, 19 ноября. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.
Кандидатам, которые получили полное общее среднее образование, предлагаются должности помощника следователя, полицейского водителя, полицейского по логистике и полицейского батальона конвойной службы.
Основные требования:
- возраст от 18 лет;- полное общее среднее или высшее образование;
- свободное владение украинским языком;
- знание Конституции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции», ЗУ «О предотвращении коррупции», а также квалификационные знания в соответствии с выбранной должностью;
- наличие водительского удостоверения категории «В» (на должность полицейских-водителей);
- наличие государственного сертификата о свободном владении государственным языком (С-1, С-2) для кандидатов на должности среднего состава (следователь, дознаватель, участковый офицер полиции, инспектор по ювенальной превенции).
Прошедшим отбор обещают стабильную заработную плату, социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, профессиональную подготовку по международным стандартам и перспективу карьерного роста.
Набор будет проходить до 29 ноября.
Анкету для участия в конкурсе можно заполнить на сайте во вкладке «Открытые конкурсы». Для этого необходимо выбрать раздел «Донецкая область» и заполнить анкетные данные на получение понравившейся должности.
За дополнительной информацией просят обращаться по телефону: 050 324 69 79 (Telegram) или на электронный адрес: [email protected]
Теги: Донбасс, вакансии, полиция
- Виталий Кличко не собирается в Донецк
- Ультиматум оппозиции: 48 часов на отставку правительства
- Президент Украины дал откровенное интервью известному публицисту (ВИДЕО)
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- Волонтер Доник: "Сегодня для каждого украинца место силы - на восточном фронте"
- Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке09:00
- В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте17:00
- Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ15:00
- Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников13:00
- Район ООС посетила делегация посольства США10:00
- В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, погиб украинский воин09:00
- На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"17:00
- Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения16:00
- Украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе13:00
- Луганский вуз-переселенец отпраздновал 100-летний юбилей12:00
- Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке09:00
- В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте17:00
- Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ15:00
- Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 ноября11:00
- Район ООС посетила делегация посольства США10:00
- В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, погиб украинский воин09:00
- На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"17:00
- Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения16:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе
- Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение
- На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"
- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь
- Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ
- В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте