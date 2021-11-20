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Район ООС посетила делегация посольства США
20.11.2021 10:00
Представители посольства США в Украине побывали на передовых позициях ВСУ у поселков Пески и Марьинка. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Делегацию возглавлял атташе Сухопутных войск при посольстве полковник Брэндон Пресли.
"Командиры подразделений ознакомили делегацию с текущей ситуацией в определенных районах и районе проведения ООС в целом. Во время визита представители Посольства США в Украине пообщались с украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
Теги: США, Донбасс, посольство, делегация, ООС
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