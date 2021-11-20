Район ООС посетила делегация посольства США

20.11.2021 10:00

Представители посольства США в Украине побывали на передовых позициях ВСУ у поселков Пески и Марьинка. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Делегацию возглавлял атташе Сухопутных войск при посольстве полковник Брэндон Пресли.

"Командиры подразделений ознакомили делегацию с текущей ситуацией в определенных районах и районе проведения ООС в целом. Во время визита представители Посольства США в Украине пообщались с украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.