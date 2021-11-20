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В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, погиб украинский воин
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая шесть обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 20 ноября.
Так, в направлении Марьинки было соершено три обстрела из артиллерии 122-го калибра и минометов 82-го и 120-го калибра. В сторону Лопаскино стреляли из минометов 82-го калибра.
В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Новомихайловки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Катериновки позиции ВСУ трижды попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы. А в направлении Авдеевки вел огонь из минометов 120-го калибра.
В районе Попасной сепаратисты вели обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также в районе Новотошковского дважды обстреливались позиции ВСУ из минометов 12-го калибра и гранатометов различных систем. В сторону Золотого-4 стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, враг произвел обстрел из артиллерии 152-го калибра окрестностей населенного пункта Нижнее.
Потерь среди гражданского населения нет, однако вследствие вражеского обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий 8 полка спецназначения Сил специальных операций (ССО) старший солдат Уберт Мрачковский.
Погибшему было 33 года. Мрачковский прошел долгий путь воинской службы и навсегда останется в списках военной части, подчеркнули в командовании.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
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