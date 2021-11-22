Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители

22.11.2021 15:00

До начала обострения в поселке Невельское Ясиноватского района Донецкой области проживали 45 человек, в том числе 23 пенсионера и 3 детей. Сейчас здесь осталось 3 семьи. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин в комментарии Свободному радио.

“По состоянию на сегодняшнее утро (22 ноября, — ред.) в населенном пункте остаются только 5 мирных жителей, это 100% пожилых людей 70+. Другие жители решили выезжать в более безопасные населенные пункты, преимущественно в пределах Донецкой области, это Лиман, Селидово, Великая Новоселка и другие населенные пункты”, — сказал Каплин.

Представители гуманитарной миссии помогают людям с переездом в новые места, где нет обстрелов.

С начала месяца в поселок Невельское Ясиноватского района дважды прилетали снаряды из 120-мм минометов. По данным благотворителей “Пролиски”, первая атака боевиков в ночь с 13 на 14 ноября завершилась 13 поврежденными и 3 разрушенными жилыми домами. А после обстрела 17 ноября насчитали еще 9 поврежденных домов. Тогда обошлось без жертв, но во время одного из обстрелов пожилых мужчину и женщину доставали из-под завалов.