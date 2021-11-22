Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС

22.11.2021 10:00

21 ноября министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и поздравили с профессиональным праздником воинов-десантников. Об этом сообщает Минобороны.

Они также вручили военнослужащим из состава Десантно-штурмовых войск государственные и ведомственные знаки отличия и награды, ценные подарки. В частности, одному из подразделений ДШВ вручен сертификат на вооружение и военную технику.

Торжественное мероприятие завершилось принесением клятвы десантника и вручением почетного знака «Квалификационное отличие ДШВ ВС Украины».

Министр обороны, подытоживая поездку, подчеркнул, что техника и люди на передовой находятся в полной готовности к выполнению задач по назначению.