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Архив - Донецкая область

Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС

22.11.2021 10:00
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Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС

21 ноября министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и поздравили с профессиональным праздником воинов-десантников. Об этом сообщает Минобороны.
Они также вручили военнослужащим из состава Десантно-штурмовых войск государственные и ведомственные знаки отличия и награды, ценные подарки. В частности, одному из подразделений ДШВ вручен сертификат на вооружение и военную технику.
Торжественное мероприятие завершилось принесением клятвы десантника и вручением почетного знака «Квалификационное отличие ДШВ ВС Украины».
Министр обороны, подытоживая поездку, подчеркнул, что техника и люди на передовой находятся в полной готовности к выполнению задач по назначению.



Теги: Донбасс, награда, министр обороны, десантники, ООС
 
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