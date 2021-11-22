В Краматорске открылся новый торговый центр

22.11.2021 08:00

В субботу, 20 ноября в Краматорске состоялось открытие торгового центра "EuroPlaza". Об этом сообщает городской голова Александр Гончаренко в Facebook.

"EuroPlaza" - торговый центр, который за 2,5 года был построен на пересечении ул. Дворцовой и М. Приймаченко. Сегодня это четырехэтажное здание с десятками магазинов, несколькими кафе, рестораном, фитнес-залом, детской игровой комнатой и продуктовым супермаркетом.

Для Краматорска "EuroPlaza" - это более 200 новых рабочих мест, дополнительные инвестиции в городской бюджет и дальнейшее процветание города.

"В наше сложное время карантинных ограничений, которые значительно ударили по бизнесу, очень непросто начинать предпринимательскую деятельность. И мне очень приятно, что крупные торговые сети не побоялись и создали в нашем городе новый масштабный комплекс", - сообщил Гончаренко.