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Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 22 ноября
23.11.2021 11:00
Сто восемьдесят два человека и 39 транспортных средств приехали в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 22 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
В обратном направлении проследовали 120 человек на 30 единицах транспорта.
В ведомстве также отметили, что за помощью к спасателям на КПП обратились 63 человека.
Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, ОРДО
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