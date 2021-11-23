В Славянске закупят 27 квартир для переселенцев

23.11.2021 13:00

Славянск включен в областную программу покупки жилья для внутренне-перемещенных лиц. На эти цели от государства получена субвенция в размере 10, 5 миллионов гривень. Сюда будет добавлено еще 4,5 миллиона из городского и областного бюджетов в пропорции 50 на 50. Об этом заявил глава Славянской городской ВГА Вадим Лях, передает Восточный Вариант.

“Мы покупаем 27 квартир. Их получат переселенцы, которые претендуют на получение жилья с временным проживанием. Квартиры будут 1- 2- и 3-комнатные. Это так называемое временное жилье. Его нельзя будет продать или приватизировать”, - объяснил Вадим Лях.

Он также добавил, что Славянск не в первый раз принимает участие в таких программах. Так, в конце 2019 года Славянский горсовет приобрел 10 квартир.