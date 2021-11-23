Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке

23.11.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры одному из заместителей руководителя Марьинской военно-гражданской администрации сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо требовало от местного фермера неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за подписание договора на продление срока аренды земли сельскохозяйственного назначения и площадью более 100 га, находящейся на территории обслуживания указанной администрации.
После передачи части неправомерной выгоды в размере 8 тыс. долларов США злоумышленник разоблачен и задержан по ст. 208 УПК Украины.
Судом ходатайство прокуратуры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей не удовлетворено и подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На указанное решение готовится апелляционная жалоба.
Досудебное расследование осуществляется следователями при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Краматорске.



Теги: Донбасс, Марьинка, взятка, военно-гражданские администрации
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх