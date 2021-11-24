- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"14:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен08:00
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке15:00
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе14:00
- В Славянске закупят 27 квартир для переселенцев13:00
- Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 22 ноября11:00
В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-19
На базе четырех больниц Краматорска начали работу пункты вакцинации, где в будние дни можно получить первую или вторую дозы вакцины по предварительной записи. Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко в ходе сессии 24 ноября, передает «ОстроВ».
Это горбольница №1 по ул. Олексы Тихого, 17, каб. 13. Время работы – с 12:00 до 16:00. Телефон для записи: 050 756 92 01.
В городской больнице №2 желающих получить COVID-прививку принимают с 12:30 до 14:30 в дневном стационаре по ул. Днепровская, 14. Телефоны для записи: 062 646 94 03, 050 958 83 12.
В третьей больнице по ул. Героев Украины, 17 бригада медиков работает в корпусе №1 на первом этаже с 09:00 до 15:00. Телефон для записи: 062 645 95 15.
Еще один такой пункт работает в Детском территориальном медицинском объединении по ул. Героев Украины, 20, каб. 10. Сделать прививку здесь можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:30. Телефоны для записи: 062 643 13 05, 073 312 01 11.
Напомним, что также продолжают функционировать центры массовой вакцинации на автостанции по бул. Машиностроителей, в ТЦ «Эпицентр» по ул. М. Примаченко, 14 и на территории железнодорожного вокзала. Для получения прививки при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и мобильный телефон.
Общее число вакцинированных от COVID-19 с начала прививочной кампании в Краматорске – 92 688, что составляет почти 60% от количества взрослого населения.
Теги: Донбасс, Краматорск, вакцинация, COVID-19
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации
- Николай Проданчук взывает к суду: его якобы оклеветали
- В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации
- В Донбассе начинается эпидемия гриппа
- ВОЗ: связи между прививкой и смертью краматорского школьника нет
- Экс-замминистра здравоохранения объявлен в розыск! Виноват в смерти подростка от вакцины?
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"14:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен08:00
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку16:00
- Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций17:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября13:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- ХК "Донбасс" и "Краматорск" отстранили от участия в чемпионате Украины10:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- "Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)08:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- На КПВВ "Станица Луганская" малообеспеченные граждане могут бесплатно получить смартфоны
- В Краматорске открылся новый торговый центр
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- СБУ задержала на Донетчине одного из организаторов "референдума" 2014 года
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку