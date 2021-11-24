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Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
24 ноября в 9:10 вооруженные формирования РФ произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре Донецк-Курахово с применением минометов калибра 82 мм. Об этом информирует украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Под непосредственный обстрел попали места несения службы пограничного наряда 11 пограничного отряда. Зафиксировано попадание трех мин. Личный состав пограничного наряда не пострадал, повреждены фортификационные сооружения. Ответный огонь не открывался из соображений безопасности гражданского населения. Ведь именно по этому дорожному коридору только накануне осуществлялся пропуск гражданских и транспортных средств через линию разграничения", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирных граждан, осуществляющих движение через КПВВ.
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, КПВВ
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