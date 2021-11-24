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Архив - Донецкая область

За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен

24.11.2021 08:00
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За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен

На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.
Отмечается, что в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Верхнеторецкого враг совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Шумов открывался огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Широкино противник применял минометы калибра 120 мм.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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