Украина в ТКГ выразила протест России

25.11.2021 12:00

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе выразила решительный протест из-за указа президента России Путина о признании так называемых "сертификатов о происхождении товаров", ОРДЛО. Об этом сообщили в ТКГ на своей странице в Facebook.

"Считаем действия РФ противоречащими Минским договоренностям и договоренностям лидеров "Нормандского формата", вмешательством во внутренние дела Украины, сознательным шагом РФ на продолжение политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство", - подчеркнули в украинской делегации.