В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес

25.11.2021 15:00

С 26 ноября Центр массовой вакцинации с железнодорожного вокзала переезжает в ТЦ "Браво" по проспекту Металлургов, 53. Об этом сообщает Городской совет Мариуполя в Telegram.

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Этот прививочный пункт будет обеспечен всем необходимым для быстрой вакцинации.

Будут вакцинировать медицинские работники. Также будет организовано место для заполнения соглашений, проведения прививок и отдыха после процедуры.

Новая локация позволит сделать прививку более комфортной, доступной и сможет увеличить количество вакцинированного населения.

Напоминаем, что в Мариуполе можно также вакцинироваться в пунктах вакцинации, расположенных в:

- областном клиническом противотуберкулезном диспансере по адресу Центральный р-н, ул. Георгиевская, 72. Пункт работает с 08:00 до 14:00 с понедельника по пятницу;

- ТРЦ "ПортCity" по адресу Запорожское шоссе, 2;

- ТЦ "Эпицентр" по проспекту Мира, 130;

- социальном офисе "Мультицентр" по адресу ул. Украинского казачества, 51.