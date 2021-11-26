Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ

26.11.2021 14:00

26 ноября за первые 3 часа работы через КПВВ "Станица Луганская" прошли 535 человек в сторону подконтрольной территории и 658 человек в направлении ОРЛО. Такую информацию журналистам Свободного радио предоставил представитель Госпогранслужбы Украины в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.

"На 11 часов через КПВВ "Новотроицкое" 104 человека и 20 машин проследовали на временно оккупированную территорию. Кроме того, 30 человек и 2 автомобиля - на контролируемую территорию", — добавил он.