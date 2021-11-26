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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно

26.11.2021 11:00
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В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно

Мариупольские медработники пенсионного возраста с 25 ноября могут пользоваться правом льготного проезда в муниципальном транспорте до 9:00. Для этого им необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса одной или двумя дозами, а также справку с места работы. Об этом сообщает "MRPL.City".
По информации пресс-службы горсовета, на сегодняшний день в Мариуполе разрабатывается механизм выдачи медикам пенсионного возраста коммунальных учреждений проездных единого образца.
«По ним они смогут бесплатно ездить, но при обязательном предъявлении сертификата о вакцинации. Это будет удобно и для пассажиров, и для кондукторов, а также исключит возможность льготного проезда людям, которые не являются медицинскими сотрудниками коммунальных учреждений здравоохранения города», - сказано в сообщении.
Бесплатный проезд для пенсионеров в городском транспорте Мариуполя был отменен 15 ноября.



Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, транспорт, проезд, медики
 
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