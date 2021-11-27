На Донбассе - два обстрела за сутки, но есть потери

27.11.2021 10:00

За прошедшие сутки, 26 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС.

Отмечается, что в направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

"В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.