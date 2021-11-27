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Почти 400 человек пересекли линию разграничения в Еленовке 26 ноября
27.11.2021 15:00
Около 400 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения на Донбассе в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
Отмечается, что в ОРДО прибыли 230 человек на 57 транспортных средствах. В то же время на подконтрольную территорию выехало 159 граждан на 43 единицах транспорта.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
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