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В зоне ООС за сутки пять обстрелов, без потерь у ВСУ
За прошедшие сутки сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе три раза из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 28 ноября.
Так, в направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Пивенного велся обстрел из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Кроме того, неподалеку от этого населенного пункта было осуществлено дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В районе Новолуганского враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.
Поразделения ВСУ открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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