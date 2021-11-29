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В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку"
29.11.2021 12:00
На площади Ленина в оккупированном Донецке местные коммунальщики приступили к установке "главной новогодней елки" города. Об этом сообщил так называемый непризнанный "мэр" города Алексей Кулемзин.
По его словам, "торжественное открытие новогодней елки" запланировано на 24 декабря.
Теги: Донецк, елка, площадь, Новый год
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