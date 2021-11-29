В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку"

29.11.2021 12:00

На площади Ленина в оккупированном Донецке местные коммунальщики приступили к установке "главной новогодней елки" города. Об этом сообщил так называемый непризнанный "мэр" города Алексей Кулемзин.

По его словам, "торжественное открытие новогодней елки" запланировано на 24 декабря.