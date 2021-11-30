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29 ноября через гумкоридор в Еленовке проследовали 318 человек
30.11.2021 13:00
Пункт пропуска оккупантов "ДНР" "Еленовка", который расположен напротив КПВВ "Новотроицкое", был открыт вчера, 29 ноября. В обоих направлениях гуманитарным коридором воспользовались 318 человек. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
Оккупанты в этот день открывали пропуск на въезд-выезд с 09.00 до 17.00.
На оккупированную территорию запущено 47 транспортных средств, 200 человек. На свободную территорию Украины выпущено 22 транспортных средства, 118 человек.
"За оказанием помощи обратилось 153 человека", - добавили в "министерстве".
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, ОРДО
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