Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

29 ноября через гумкоридор в Еленовке проследовали 318 человек

30.11.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
29 ноября через гумкоридор в Еленовке проследовали 318 человек

Пункт пропуска оккупантов "ДНР" "Еленовка", который расположен напротив КПВВ "Новотроицкое", был открыт вчера, 29 ноября. В обоих направлениях гуманитарным коридором воспользовались 318 человек. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
Оккупанты в этот день открывали пропуск на въезд-выезд с 09.00 до 17.00.
На оккупированную территорию запущено 47 транспортных средств, 200 человек. На свободную территорию Украины выпущено 22 транспортных средства, 118 человек.
"За оказанием помощи обратилось 153 человека", - добавили в "министерстве".



Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх