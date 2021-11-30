В ОРДО заявили о возобновлении кампании по вакцинации от COVID-19

30.11.2021 16:00

Вакцина «Спутник Лайт», полученная на прошлой неделе, поэтапно распределяется в пункты вакцинации, организованные по всей территории ОРДО. Об этом сообщили в "минздраве ДНР".

С 12-00 сегодняшнего дня кампания по иммунизации возобновлена в шести прививочных пунктах:

- ГБУ «ЦПМСП № 1 г. Донецка» Амбулатория № 7

г. Донецк, ул. Донэнерго, 23 а

- ГБУ «ЦПМСП № 3 г. Донецка» Амбулатория № 2

г. Донецк, ул. Овнатаняна, 16

- ГБУ «ЦПМСП № 3 г. Донецка» Амбулатория № 6

г. Донецк, ул. Павших Коммунаров, 96

- ГБУ «ЦПМСП № 13 г. Донецка» Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 188в

- ГБУ «ЦПМСП г. Тореза» Амбулатория № 1, №5

г. Торез, ул. 50 лет СССР, 3

- ГБУ «ЦПМСП г. Снежное» Амбулатория № 4

г. Снежное, ул. Руднева, 15

В течение недели вакцина будет доставлена во все пункты вакцинации.

Пройти вакцинацию может любой желающий, для чего необходимо обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, где организован прививочный пункт.