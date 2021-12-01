Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь

01.12.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь

На Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает   пресс-центр штаба ООС в среду, 1 декабря.
В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Южного сепаратисты совершили обстрелы дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Шумов противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх