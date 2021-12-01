В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов

01.12.2021 15:00

В ноябре Краматорск получил первую партию, девять единиц, автобусов Эталон А 08128 «Троянда» Черниговского автозавода. Сейчас в КП «КТТУ» приехало еще 9 машин. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Планируется, что новые транспортные средства выйдут на маршруты уже в середине декабря.

Как отметил Александр Гончаренко, в начале января 2022 года город приобретет еще 5 автобусов, таким образом, в Краматорске будет 32 единицы новой техники, которые заменят старый общественный транспорт.

Эталон А08128 «ТРОЯНДА» рассчитан на 70 мест, из которых 24 посадочных, из них 4 для людей с инвалидностью, цифровые информационные табло и звуковые системы оповещения.