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Облстат Донетчины озвучил среднюю зарплату по области
Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника в Донецкой области (без учета части оккупированной территории) в октябре 2021 года составила 14 791 грн. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.
По сравнению с сентябрем 2021 года, средний уровень оплаты труда уменьшился на 2,4%, по сравнению с октябрем 2020 года – увеличился на 9,2%.
Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 3,2%, по сравнению с октябрем 2020 года – на 3,1%.
Номинальная зарплата в октябре 2021 года превышала средний показатель по Украине (14 045 грн) на 5,3%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в октябре был в Киеве – 20 481 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 10 878 грн).
По уровню средней номинальной заработной платы в октябре 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности Донецкой области были работники металлургического комплекса (19 998 грн).
Превысила средний показатель по области октябрьская заработная плата работников сферы государственного управления (17 896 грн), угольной промышленности (17 631 грн), торговли (17 616 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (16 780 грн), финансовой и страховой деятельности (15 139 грн), пищевой промышленности (15 067 грн).
От 10,5 до 14,7 тыс. грн составила средняя номинальная зарплата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (14 716 грн), машиностроения (14 645 грн), строительства (14 367 грн), транспорта (14 125 грн), сельского хозяйства (11 535 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (10 658 грн), образования (10 535 грн).
Менее 10 тыс. грн начислено за октябрь работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (8 744 грн).
Теги: Донецкая область, зарплата, статистика
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