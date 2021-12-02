В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах

02.12.2021 15:00

В Славянске в грядущую пятницу (3 декабря) будет повышен тариф на проезд в троллейбусах. Об этом сообщает "Карачун" со ссылкой на руководителя транспортного отдела Славянской ВГА Риммы Макиенко.

Теперь вместо 4 гривен пассажирам нужно будет заплатить 7 гривен.

О необходимости такого повышения ранее заявлял руководитель Славянского троллейбусного управления Сергей Иванченко.