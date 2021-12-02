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Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска
02.12.2021 11:00
Преподавательница украинского языка и литературы из Краматорска Ирина Савчук удостоилась звания "Заслуженный учитель Украины", педагог получил награду от президента Зеленского в стенах парламента Украины. Об этом сообщает народный депутат Максим Ефимов в Facebook.
По словам нардепа, ученики Ирины характеризуют свою учительницу как "добрую и требовательную одновременно".
"За умение затронуть детскую душу, научить полюбить и знать предмет, новаторские подходы Ирина Савчук удостоена почетного звания "Заслуженный учитель Украины". Награду сегодня нашей землячке вручил Президент Украины. Ирина, примите самые искренние поздравления! Здоровье и вдохновение для достижения новых педагогических вершин!", - сообщил Ефимов в своей публикации.
Теги: Донбасс, учитель, Краматорск, награда
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