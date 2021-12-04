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Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"
04.12.2021 15:00
Лидеры так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что партбилеты сегодня, 4 декабря, им вручил председатель партии "Единая Россия", экс-президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев.
Партбилеты также были вручены некоторым главам регионов России и депутатам Госдумы РФ.
Теги: Единая Россия, Пушилин, ОРДЛО, Пасечник, партбилет
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