Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"

04.12.2021 15:00

Лидеры так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что партбилеты сегодня, 4 декабря, им вручил председатель партии "Единая Россия", экс-президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев.

Партбилеты также были вручены некоторым главам регионов России и депутатам Госдумы РФ.