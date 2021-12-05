На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины

05.12.2021 10:00

На Донбассе за прошедшие сутки не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Среди украинских военных нет потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 5 декабря.

В штабе отмечают, что за прошедшие сутки обстрелов не было. Также ситуация оставалась спокойной и утром.

Также отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.