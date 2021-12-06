- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный10:00
- В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров14:00
- Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды13:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен украинский воин09:00
На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"
Наемник РФ, входивший в состав штурмового подразделения НВФ т.н. "ДНР", задержан в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, контрразведчики СБУ в ходе спецоперации в Донецкой области установили местонахождение российского наемника. Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки "Сомали".
Местный житель присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.
По данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ т.н. "ДНР", оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы (бывший Коминтерново), Доломитное Донецкой области.
Впоследствии злоумышленник покинул ряды российских наемников и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где он пытался избежать правосудия.
Во время обысков по месту его нахождения правоохранители обнаружили:
- "военный билет ДНР";
- средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Кроме того, подозреваемый предоставил обличительные показания относительно кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Теги: Донбасс, боевик, СБУ, задержание, НВФ
- СБУ задержала боевика батальона «Восток» по кличке «Пес»
- В Донецкой области задержали ДНРовца из банды "Рысь", которому грозит до 8 лет тюрьмы
- Поблизу Верхньоторецька СБУ затримала бойовика "ДНР"
- "Захватывал СБУ в Луганске и воевал на Донбассе", - СБУ провела крупное задержание. ВИДЕО
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"
- СБУ затримала бойовика «ЛНР», який збирав інформацію для корегування вогню артилерії (ВІДЕО)
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-417:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины16:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря12:00
- Жителей Украины предупредили об ухудшении погодных условий11:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В Украине изменились правила карантина08:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря15:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина11:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
- В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
- Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
- В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров
- На Донбассе возобновились обстрелы
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів