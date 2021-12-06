В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ

06.12.2021 14:00

На центральной площади Краматорска расположились 34 новых бронемашины «Козак-2М1». Это - подготовительная работа к празднованию 30-летия Вооруженных сил Украины, сообщает ОстроВ.

Торжественная часть мероприятия начнется сегодня в 18 часов. Во время неё военная техника будет торжественно передана представителям различных армейских частей.

Кроме того военным частям торжественно вручат почетные наименования и боевые флаги. Также запланирован концерт, неформальное общение, угощение армейской кашей и чаем всех, кто посетит праздник. В Краматорске выступит лидер белорусской группы "Брутто" Сергей Михалок.

Планируется, что будет проведен телемост «Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное», который соединит участников празднования: в Краматорске - на площади Мира, в Харькове - на площади Свободы, в Одессе - участок возле Морского вокзала, а также село Озерное Житомирской области, Львов - на площади перед памятником Шевченко и Киев - на Михайловской площади.

Ожидается, что в прямом включении примет участие Президент Украины Владимир Зеленский, руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.