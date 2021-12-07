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Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.
В сторону Катериновки Луганской области российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Недалеко от поселка Шумы противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщил в штабе.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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