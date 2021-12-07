Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь

07.12.2021 10:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки Луганской области российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от поселка Шумы противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщил в штабе.







