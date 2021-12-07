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В Мариуполе анонсировали новогодний забег Santa Run 2021
В Мариуполе пройдет новогодний забег Santa Run 2021, стать участником которого может каждый желающий. Об этом сообщается на странице «M-sport» в Facebook.
Локация старта в этом году останется неизменной - Приморский парк, памятник Воинам-Освободителям. Участники должны будут пробежать пять километров в новогоднем костюме. Например, это может быть костюм Санты, или хотя бы просто шапочка. Отмечается, что более интересные варианты только приветствуются.
Праздничный забег планируют провести 25 декабря, ориентировочное время сборов - 8:30. Возраст и количество участников не ограничено, перед стартом всех ждет динамичная разминка.
«Давайте в преддверии Нового года украсим, надеемся к этому времени уже снежный город, ярким костюмами. Отметьте эту дату в календаре и станьте участником самого праздничного забега в году», — говорится в сообщении.
Отметим, что новогодний забег «Santa Run 2021» организует «Runday Мариуполь».
Теги: Донбасс, Мариуполь, забег, Новый год
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