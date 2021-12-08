ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе

08.12.2021 12:00

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке Правительства Канады обеспечила громаду Горного на Луганщине и Марьинки в Донецкой области микроавтобусами для подвоза специалистов Центров предоставления административных услуг и других специалистов на рабочие места, которые будут созданы после завершения строительства современных модульных сервисных центров на КПВВ «Золотое» и «Марьинка». Об этом сообщает Восточный Вариант.

Два специальных автомобиля будут курсировать между КПВВ и центральными усадьбами громад. Кроме того, предполагается, что автомобили будут использоваться для предоставления инклюзивных, ориентированных на нужды жителей транспортных услуг людям, пострадавшим от вооруженного конфликта и пандемии COVID-19, чтобы обеспечить лучший доступ к основным социальным, медицинским и образовательным услугам.

Транспортные средства имеют места для восьми пассажиров и водителя и обеспечат жительниц и жителей громад доступом к:

- занятости – предоставляя людям возможности вносить экономический вклад в развитие своих громад.

- образования и обучения – увеличивая жизненные возможности (профессиональной) самореализации.

- местной экономики – обеспечивая жителям проезд в магазины, рынки, места общественной деятельности.

- социальных связей – поощряя жителей быть активными и независимыми, улучшая качество их жизни и снижая расходы на психическое и физическое здоровье, возникающие в результате социального отчуждения и изоляции.

Специальные автомобили стоимостью 62 тысячи долларов США (около 1,7 млн гривен) были закуплены ПРООН в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Правительства Канады.