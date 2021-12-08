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Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что один из шести обстрелов проводился с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - сказано в утренней сводке.
В частности, в направлении Майорска наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Новоалександровки сепаратисты произвели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Прицепилевки открывался огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Теги: Донбасс, жилой дом, обстрелы, Майорск, ООС
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