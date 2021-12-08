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Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта
В рамках национального проекта «Ноутбук каждому учителю» Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины за счет средств государственной субвенции на условиях софинансирования проведена закупка ноутбуков для педагогических работников коммунальных учреждений общего среднего образования и их филиалов. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.
Первая партия - 181 ноутбук - доставлена в Белозерскую, Добропольскую, Краматорскую городские и Криворожскую сельскую территориальные громады.
В течение недели планируется доставить еще 2 127 ноутбуков для учителей учреждений общего среднего образования территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского, Краматорского и Покровского районов.
Продолжается процедура закупки дополнительных 79 ноутбуков для вновь созданных опорных учреждений образования, которые планируется доставить в учреждения до конца текущего года.
Теги: Донбасс, учитель, ноутбук, проект
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