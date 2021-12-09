В Донецке закончили сборку "главной елки республики"

09.12.2021 12:00

В оккупированном Донецке завершился монтаж новогодней ёлки на площади им. Ленина. Ее начали украшать гирляндами. Об этом сообщают ресурсы ОРДО.

Торжественно открыть "главную елку республики" планируют в 17:00 24 декабря.





