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Архив - Донецкая область

За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе

09.12.2021 10:00
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За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
Так, в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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