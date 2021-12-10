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На Донбассе ранены двое военных
10.12.2021 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, ранены двое военных. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что половина обстрелов велась с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, другого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке.
В информации подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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