На Донбассе ранены двое военных

10.12.2021 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, ранены двое военных. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что половина обстрелов велась с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, другого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке.

В информации подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.